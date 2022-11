Lotta scudetto Napoli-Juventus, il bianconero ha gelato i partenopei

Adrien Rabiot ha vissuto nell’ultimo periodo il suo miglior momento da quando è alla Juventus. Il calciatore francese si è imposto come figura carismatica del gruppo e in questo primo scorcio di stagione ha già realizzato cinque reti tra campionato e Champions League.

A lungo criticato per il suo scarso rendimento, ora il francese sta facendo ricredere i tifosi della Juventus. E lui, in scadenza a giugno 2023, ha approfittato di un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’ per esaltare il lavoro di Max Allegri e lanciare la sfida al Napoli.

Juventus, Adrien Rabiot sfida il Napoli per lo scudetto: “Possiamo puntare allo scudetto”

Il centrocampista francese della Juventus Adrien Rabiot ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Nella stessa ha anche parlato della corsa scudetto e del duello con il Napoli: “Considerata la rosa, non ho mai avuto dubbi sulla possibilità di lottare per il titolo. L’inizio non è stato semplice a causa degli infortuni. Non abbiamo mai potuto giocare al completo ma avevamo l’obiettivo di tornare tra le prime tre prima del Mondiale e ci siamo riusciti”.

“Il Napoli – ha continuato il transalpino – ha fatto finora un campionato incredibile ma possiamo sfidarlo da gennaio. Perderanno anche loro qualche punto per strada. Noi potremo contare sui ritorni di Chiesa e Pogba e il contributo di giovani come Fagioli, Miretti, Soulé e Iling Junior. Tutti insieme possiamo puntare allo scudetto”.

Il calciatore ha poi parlato di Allegri e Sarri: “Anche da Sarri ho imparato molto ma queste stagioni con Allegri mi hanno permesso di migliorare tanto. Studio molto i video con il suo vice Paolo Bianco. Questo lavoro mi serve molto anche in nazionale. Ai giovani consiglio di seguire i consigli di Allegri perché è un grande allenatore. Sa essere molto pedagogico con i giovani. I risultati sono evidenti”, ha concluso Rabiot.