Milan, doccia gelata per Pioli: l’episodio fa tremare anche i tifosi

Con l’inizio della pausa per i Mondiali, la Serie A lascia il posto alle Nazionali. Sono diversi i calciatori che tra pochi giorni saranno in Qatar per dare il via all’edizione 2022 dei campionati del mondo di calcio. Naturalmente nutrita è anche la pattuglia di calciatori provenienti dalla Serie A.

Gli italiani purtroppo non ci saranno. La nazionale di Roberto Mancini purtroppo ha fallito il pass per il Qatar con la rocambolesca sconfitta per mano della cenerentola Macedonia del Nord. Per la seconda volta consecutiva gli azzurri non saranno presenti ai nastri di partenza. Dopo Russia 2018 anche Qatar 2022 vedrà assente la nostra nazionale.

Il CT Mancini deve quindi accontentarsi di qualche match amichevole contro altre squadre che saranno fuori dalle 32 nazionali dei Mondiali. Come stasera contro l’Albania. Un match che, sebbene non abbia nulla in palio, potrebbe dare comunque grattacapi a qualche club. In questo caso il Milan alle prese con l’infortunio di Tonali.

Milan, pessime notizie dalla nazionale: Tonali fuori per infortunio.

Un vera e propria tegola per la nazionale italiana. Un problema che potrebbe avere ripercussioni anche sul Milan. Sandro Tonali è uscito in barella a fine primo tempo durante il match amichevole tra l’Italia e l’Albania.

Allo stadio di Tirana, dove si sta svolgendo la partita, infatti Tonali è stato protagonista di uno scontro di gioco. Il centrocampista del Milan è andato per colpire il pallone di testa, ma nella caduta è atterrato male sbattendo in modo innaturale la spalla e il collo. Immediatamente soccorso è stato costretto ad uscire in barella. Al momento non si sa altro delle sue condizioni, con aggiornamenti che potrebbero arrivare nel corso delle prossime ore.