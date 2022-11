“Uno shock”: Napoli, la rivelazione di Lozano sorprende tutti

La rivelazione di Hirving Lozano sorprende tutti in casa Napoli: il messicano si prepara ad affrontare il Mondiale di Qatar 2022

Hirving Lozano è stato acquistato dal Napoli nell’estate del 2019, quando l’allenatore era Carlo Ancelotti. I partenopei cercavano un colpo da novanta sulla trequarti e non si trovò l’accordo con il Real Madrid per James Rodriguez. Anche Nicolas Pépé era stato monitorato dal club partenopeo, ma finì all’Arsenal nonostante l’incontro a Dimaro con i procuratori del giocatore. Ed è così che si concretizzò l’arrivo del messicano, grazie anche a Mino Raiola, all’epoca suo agente.

Lozano è stato un giocatore fortemente voluto da Ancelotti, anche se la sua avventura a Napoli non è stata sempre fatta solo di alti. Ci sono stati tanti bassi, soprattutto all’inizio della sua esperienza. L’esonero dell’attuale allenatore del Real Madrid e una brutta lite con Gattuso, per fare un esempio. E l’attaccante messicano ha parlato proprio di quando Ancelotti fu esonerato dopo una vittoria in Champions League per 4-0 col Genk.

Napoli, la rivelazione di Lozano su Ancelotti

C’è una lunga lettera pubblicata da The Players Tribune di Lozano, che ha parlato di quando Ancelotti è stato esonerato: “E’ stato uno shock quando fu licenziato dopo dei mesi di risultati zoppicanti. E nella prima stagione, a dir la verità, ho avuto dei problemi mentali nella prima stagione. Le cose diventarono difficili, perché non molto dopo l’esonero di Ancelotti è arrivato il Covid e non potevo tornare in Messico, dov’erano già arrivati Ana e i bambini”.

Parole chiare che fanno un quadro preciso della prima parte dell’esperienza a Napoli di Lozano. Poche partite giocate da titolare, vista l’alta concorrenza sulle fasce con Insigne e Callejon, e anche pochi gol segnati. Poi l’arrivo della pandemia che stravolse tutto il mondo.