Spalletti, che splendida notizia dalla sosta: salti di gioia per il Napoli

La sosta inizia con una grande notizia per il tecnico azzurro. I calciatore del Napoli ha ripreso esattamente da dove avevano lasciato.

La Serie A e le coppe europee lasciano il posto alle nazionali. Tra pochi inizieranno i Mondiali in Qatar. Nel frattempo però le nazionali sono alle prese con una serie di amichevoli, anche coloro le quali non sono riuscite a qualificarsi per la rassegna iridata, come purtroppo capitato all’Italia di Roberto Mancini.

E proprio dall’Italia arrivano ottime notizie per Spalletti. I calciatori del Napoli hanno infatti dimostrato di essere in ottima forma anche con l’Italia. I tre azzurri oggi presenti in campo dal primo minuto hanno infatti offerto un’ottima prova, dando il loro contributo alla vittoria per tre reti ad una contro l’Albania.

Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha segnato la rete del momentaneo pareggio. Poco dopo in cattedra è salito Giacomo Raspadori che ha servito l’assist a Vincenzo Grifo per il vantaggio Italia. Da segnalare poi anche i 90′ in campo per il portiere Alex Meret quest’oggi in campo con i guantoni da numero uno.

Napoli, Spalletti sorride per la prova degli italiani: e gli altri azzurri?

Positiva dunque la prova dei calciatori italiani convocati. Guardando alle altre nazionali impegnate questa sera da segnalare la partenza dalla panchina di Lozano nel match tra il suo Messico e la Svezia. L’attaccante ha poi fatto il suo ingresso durante l’intervallo. Alla fine il Messico ha perso 2-1 contro la nazionale scandinava.

Vince, ma senza vedere il campo, Zielinski. Il centrocampista polacco ha infatti assistito dalla panchina al successo della sua nazionale contro il Cile. A decidere il match l’attaccante della Salernitana Piatek.