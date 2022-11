Napoli, De Laurentiis ci riprova: pronto un colpo “alla Raspadori”

Dopo il grandissimo calciomercato dell’estate scorsa, il Napoli di Aurelio De Laurentiis si sta muovendo ancora in sede di mercato.

Il Napoli è stato sicuramente il vero protagonista di questi primi tre mesi di stagione. I partenopei, infatti, hanno dominato il proprio girone di Champions League, dove il prossimo febbraio incontreranno agli ottavi di finale l’Eintracht Francoforte, e poi hanno dato il via alla prima fuga del campionato.

La squadra di Luciano Spalletti, grazie ai tredici successi nelle prime quindici giornate, ha infatti un bel vantaggio di otto punti rispetto al Milan secondo. Juventus ed Inter, invece, sono lontani rispettivamente, dieci ed undici punti.

Questo super inizio di stagione da parte del Napoli è sicuramente figlio del grandissimo calciomercato della scorsa estate. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, nonostante i tanti addii, hanno saputo sia abbassare il monte ingaggi che rendere la squadra di Spalletti ancora più forte. Proprio per questo, il club partenopeo sta cercando di ripetere un colpo in stile ‘Raspadori’.

Il Napoli di De Laurentiis segue Frattesi e Laurienté del Sassuolo: i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, infatti, il Napoli sta seguendo altri due calciatori del Sassuolo, ovvero Davide Frattesi ed Armand Laurienté. Il primo è seguito da tantissime squadre, soprattutto la Roma di Mourinho, mentre l’attaccante esterno è tra le sorprese di questi primi tre mesi di campionato.

Frattesi e Laurienté, sempre come scritto dal quotidiano, potrebbero sostituire dei calciatori che quest’anno sono tra i titolari del Napoli. Aurelio De Laurentiis, infatti, non cercherà di trattenere a tutti i costi i suoi big, così come ha fatto in passato.