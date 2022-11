“Stiamo provando a…”: Napoli, sorpresa per i tifosi durante i Mondiali

Il Napoli attende la ripresa del campionato con il prossimo gennaio, ma nel frattempo è arrivata una sorpresa per i tifosi. Può succedere durante i Mondiali.

Il Napoli, come le altre squadre dei massimi campionati europei, ha iniziato il periodo di pausa per lasciare spazio alla competizione dei Mondiali. Proprio in questo lasso di tempo, a tal proposito, si sta pensando di dar spazio ai giocatori non convocati, per coinvolgere con l’occasione anche i propri tifosi.

Il Napoli, da capolista, è attualmente in pausa. I giocatori convocati per i Mondiali sono già partiti al seguito delle proprie nazionali. Gli italiani sono, invece, impegnati con Roberto Mancini e hanno già nella serata di ieri disputato l’amichevole prevista contro l’Albania.

Nel frattempo, però, il club azzurro ha deciso di concedere anche una decina di giorni di riposo ai suoi, con gli impegni che ricominceranno solamente alla fine di questo mese. Il gruppo partirà infatti alla volta della Turchia per una tournée di amichevoli. Proprio a tal proposito potrebbe saltar fuori un altro impegno, oltre quelli già previsti.

Napoli, c’è una squadra in particolare che vorrebbe affrontare gli azzurri in amichevole: ecco quale

Luciano Spalletti, dunque, ha deciso di lasciare ai suoi qualche giorno di riposo e di pausa, dopo la cavalcata compiuta in questa prima parte della stagione. Stagione in cui gli azzurri si sono rivelati una vera e propria sorpresa per molti. Sei saranno i giocatori impegnanti in Qatar per i Mondiali siglati 2022.

Gli altri saranno, invece, a disposizione del mister per disputare alcune amichevoli in programma in Turchia. A tal proposito, però, c’è anche un club tutto italiano che sta provando a organizzare proprio un match amichevole con i partenopei. Match a cui potrebbero così prendere parte anche i tifosi azzurri.

Come riferito dal tecnico dell’Ancona e grande tifoso proprio del Napoli, Gianluca Colavitto, ai microfoni di ‘Vera Tv’ infatti: “Se il Napoli vincesse lo Scudetto a fine stagione, sarei l’uomo più felice del mondo. Anzi, vi svelo un segreto: stiamo provando a organizzare un’amichevole in questa pausa per i Mondiali“. Da comprendere, dunque, se questo intento riuscirà al tecnico della squadra di Serie B.