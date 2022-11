Calciomercato Napoli, offerta per Osimhen: “De Laurentiis stia attento…”

Avvertimento per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis riguardo il mercato: prevista una super offerta

Il Napoli ha vissuto una prima parte di stagione favolosa, Luciano Spalletti da quand’è arrivato ha valorizzato al massimo il parco giocatori che ha avuto a disposizione. Era successo già l’anno scorso, coi partenopei che hanno monetizzato dalle cessioni di Koulibaly e Fabian Ruiz. E succederà alla fine di questa stagione, con i top club che hanno iniziato a mettere nelle loro liste i nomi dei giocatori partenopei.

Il nome più in voga, oltre a Kvaratskhelia, è senza dubbio Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano è stato premiato come giovane emergente ai Globe Soccer Awards battendo giocatori fortissimi come Gavi, Valverde e Julian Alvarez. Fabio Capello, presente a Dubai per la premiazione, ha alimentato i rumors riguardo la partenza dell’attaccante a fine stagione.

Napoli, Capello ‘avverte’ De Laurentiis su Osimhen

Fabio Capello ai microfoni di Sky Sport ha parlato dei rumors legati a Victor Osimhen: “E’ giovane, può migliorare. A differenza di Rafael Leao è un centravanti, fa gol e ha le qualità per diventare un craque. Ho sentito dei rumors che riguardano Osimhen qua a Dubai, ne conosco di diversi… De Laurentiis stia attento. Real Madrid? I nomi non li farei nemmeno sotto tortura”.

Si era già parlato nelle scorse settimane di un interesse del Real Madrid, che vorrebbe un altro centravanti visto che l’età di Karim Benzema continua ad avanzare, nonostante resti il migliore al mondo nel suo ruolo. Ma è chiaro che se Osimhen continuasse così, resistere alle eventuali offerte sarà molto complicato per De Laurentiis. E anche per lo stesso giocatore che si confronterebbe con una realtà che aspira a vincere la Champions ogni anno.