Calciomercato Napoli, ‘colpo’ alla Kim: Giuntoli ha pronto il nuovo gioiello

Il Napoli pensa a come tornare al meglio in campo con la ripresa della Serie A, mentre Giuntoli resta concentrato sulle dinamiche di mercato: nuovo possibile colpo in vista.

Il Napoli, momentaneamente in pausa, tornerà al seguito di Luciano Spalletti con la fine di novembre. Per lo meno quei giocatori che non saranno impegnati con i Mondiali in Qatar. Nel frattempo, poi, Cristiano Giuntoli continua ad essere concentrato sulle dinamiche di mercato. Nuovo colpo in vista? Le ultime.

Mentre Luciano Spalletti pensa a come ripartire con il piede giusto nella seconda parte di questa stagione, Cristiano Giuntoli ragiona sulle mosse migliori da poter compiere con le prossime sessioni di calciomercato.

Il direttore sportivo del Napoli, a tal proposito, sta ragionando su profili mirati, che possano ad andare a rinforzare il gruppo esistente. Come riferito da lui stesso in diretta c’è perciò un nome che piace molto. Le ultime sul gioiello turco.

Calciomercato Napoli, il gioellino che piace a Giuntoli: nuovo possibile ‘colpo’ alla Kim

Il Napoli, quindi, avrebbe messo gli occhi su un giovanissimo giocatore attualmente di proprietà del Fenerbahce. Si tratta del trequartista, classe 2005, Arde Guler. E a riferire l’interesse che c’è su di lui è stato lo stesso Cristiano Giuntoli in diretta a ‘Radio Kiss Kiss Napoli’.

Il giocatore, ancora neppure maggiorenne, potrebbe così arrivare nel club azzurro come un nuovo ‘colpo’ alla Kim. Il Napoli non intende compiere operazioni con la finestra di gennaio. Ma vorrebbe comunque assicurarsi l’arrivo del giovanissimo calciatore con la prossima estate.

Specialmente per evitare che si possa concretizzare l’assalto di una tra PSG e Tottenham. Entrambi i club sono infatti molto interessati al profilo del turco, che ha segnato finora 6 gol e servito 6 assist. L’obiettivo è perciò adesso quello di non lasciarsi sfuggire questo nuovo gioiello, così come fatto con il difensore coreano.