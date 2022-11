Calciomercato, vuole già lasciare Napoli: Giuntoli pronto ad imporsi

Il Napoli ha chiuso questa prima parte di stagione al primo posto, ma Giuntoli potrebbe essere decisivo ancorain sede di calciomercato.

Il Napoli ha chiuso la prima parte di stagione con l’ennesimo successo in campionato, dove ne ha vinte ben tredici su quindici. I partenopei, infatti, hanno battuto sabato scorso al Maradona l’Udinese di Andrea Sottil con il risultato di 3-2.

Grazie al successo contro i bianconeri, di fatto, la squadra di Luciano Spalletti ha confermato il proprio vantaggio di otto punti sul Milan secondo. Per il Napoli, tranne per i cinque giocatori convocati dalle rispettive nazionali per il Mondiale, è tempo di rifiatare, in attesa del probabile ritiro in Turchia a fine novembre.

Con la sosta del campionato, sotto la la luce dei riflettori è tornato il calciomercato. Già in questi giorni, infatti, sono circolate tante indiscrezioni di mercato attorno alla squadra guidata da Luciano Spalletti. L’ultima riguarda un calciatore azzurro che, però, ha giocato pochissimo in questi primi mesi di stagione.

Calciomercato Napoli, Demme potrebbe chiedere di andare via ma Giuntoli cercherà di farlo restare

Secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, Diego Demme, visto che non ha potuto dare il suo contributo anche per colpa di un infortunio, potrebbe chiedere a gennaio di essere ceduto per trovare una squadra che gli possa permettere di giocare con più continuità.

Nonostante queste possibili richieste da parte di Demme, il Napoli cercherà comunque di farlo restare ancora sotto l’ombra del Vesuvio. Il club partenopeo, di fatto, potrebbe garantire al centrocampista più minutaggio nella seconda parte di stagione.