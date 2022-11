Rivali Napoli, Inter nel caos: l’annuncio netto fa infuriare i tifosi

Caos nell’Inter dopo l’ultimo annuncio. Con i tifosi nerazzurri fuoriosi contro la società e la loro star, il Napoli è pronto ad approfittarne.

Il campionato è appena entrato nella sosta, che durerà fino a gennaio, ma la corsa scudetto resta incandescente. Soprattutto per quanto sta accadendo in casa Inter, con il club nerazzurro che insegue il Napoli capolista a 11 punti di distanza. A dispetto delle difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione, i nerazzurri restano una delle squadre più competitive in Serie A.

Ma chiaramente l’Inter sta affrontando una situazione molto complicata e confusa, frutto delle difficoltà economiche di Suning, ma non solo. L’ultima tegola sugli avversari del Napoli per la conquista dello scudetto ha a che vedere con un annuncio fatto di recente riguardo il Mondiale.

Sono 7 i giocatori agli ordini di Simone Inzaghi convocati dalle rispettive nazionali per Qatar 2022 (solo 5 invece per il Napoli). Ma uno più di tutti sta sollevando in queste ore le perplessità dei tifosi, spiazzati davanti a quanto sta accadendo. Anche perché su di lui gravavano dalla scorsa estate pesanti ambizioni.

Lukaku “al cento percento” con il Belgio ma invisibile nell’Inter

A destare lo scetticismo dei sostenitori nerazzurri sono state le più recenti parole del ct del Belgio Roberto Martinez, riportate da ‘TMW’. “Speriamo possa fare un buon Mondiale” ha detto l’allenatore spagnolo, originariamente al quotidiano ‘As’. Martinez dice che il lavoro con lo staff medico dell’Inter è andato bene, e che conta di avere Romelu Lukaku a disposizione per il Mondiale al pieno della forma.

Dichiarazioni che hanno lasciato di stucco i tifosi dell’Inter, ovviamente, suscitando anche alcune lamentele sui social. Lukaku, infatti, si è visto pochissimo in stagione con il club milanese, e a causa di vari infortuni non lo si vede in campo da un mese. Chissà che tutto questo caos, alla fine, non possa giovare alle ambizioni del Napoli.