Scudetto, il Milan sfida il Napoli: l’annuncio di Maldini

Il Milan sfida il Napoli di Spalletti e le dichiarazioni rilasciate a tal proposito sono chiare: questo l’annuncio che ‘colpisce’ i tifosi azzurri.

Il Napoli ha chiuso la prima parte di stagione come primo della classe, ovvero con 41 punti in classifica di Serie A. Non mancano le concorrenti e proprio dalle file di una rivale del calibro del Milan è arrivato un annuncio netto.

Una tra le dirette concorrenti del Napoli di Spalletti è quindi sicuramente il Milan di Pioli. Il club rossonero si è infatti posizionato, alla fine di questa prima parte di stagione, al secondo posto.

Precisamente a meno otto punti dalla squadra azzurra. Ma l’obiettivo è uno: provare a recuperare quanto più possibile per arrivare in cima alla classifica e per ottenere la seconda stella. Di tutto questo ha perciò parlato Paolo Maldini, premiato al ‘Globe Soccer Awards’ di Dubai insieme al suo collega Massara.

Milan, Maldini non ha dubbi: l’obiettivo è restare in corsa fino alla fine per la vetta

Ai microfoni di ‘Sky Sport’, solamente pochi minuti fa, ha parlato dunque il direttore dell’area tecnica rossonera. Le parole di Paolo Maldini, riguardanti la stagione del Milan e gli obiettivi del club, sono state chiare. E hanno fatto riferimento alla corsa di Spalletti e dei suoi uomini.

Il riferimento è perciò andato, con l’occasione, ovviamente al percorso degli azzurri: “Il Napoli ha messo in ombra tutti. Noi abbiamo due punti in meno dell’anno scorso e ci ritroviamo a -8″. Ha però poi aggiunto: “Non possiamo mollare e ci saremo fino alla fine“. Infine la ‘sfida’ per il gruppo di Spalletti: “È tutto nelle loro mani”.