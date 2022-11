“Napoli perfetto, ma…”: poi l’attacco durissimo che lascia tutti increduli

Il Napoli continua ad essere sulla bocca di tutti, tra appassionati e figure più illustri: a tal proposito sono arrivati elogi, ma anche un attacco ben preciso.

Il Napoli ha chiuso la prima parte di stagione in vetta alla classifica della Serie A. Il gioco (insieme alle vittorie) della squadra di Luciano Spalletti ha colpito tutti, tra tifosi e anche figure più illustre. A parlare è stata quest’oggi una personalità che la città conosce bene.

Il Napoli di Spalletti è stata una delle rivelazioni nel corso della prima parte di stagione 2022/23. Non solamente in campionato, dove ha collezionato in questi mesi 41 punti, ma anche in Champions League.

Nella competizione europea il club ha chiuso, infatti, la fase a gironi da testa di serie. E proprio questo cammino è stato allora elogiato dall’ex sindaco della città partenopea, Luigi De Magistris. Il suo discorso però ha portato con sé anche un attacco ben preciso.

Napoli: l’ex sindaco esalta la squadra di Spalletti, ma dopo gli elogi arriva l’attacco

Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli, è intervenuto quest’oggi al programma ‘Radio Punto Nuovo Show’ di ‘Radio Punto Nuovo’. Queste le sue parole sulla prima parte di stagione degli azzurri: “Questo è un momento di perfezione come poche volte avevamo visto. C’è un equilibrio, un gioco e una mentalità che sta impressionando tutti”.

“E sta aiutando – ha proseguito l’ex sindaco della città – anche il fatto che le altre non siano forti come negli scorsi anni. Questo Napoli ha tutti i presupposti per essere protagonista sia in Italia che in Europa, perfezione assoluta. Ma non si deve festeggiare ancora nulla“.

Poi l’attacco da parte di De Magristris, che si è discostato dal solo ambito calcistico: “E consentitemi una parentesi politica, cosa che non possiamo dire invece del lavoro svolto dall’attuale amministrazione”.