Napoli, ufficialità dolcissima: che goduria per De Laurentiis

Il Napoli si gode l’ennesima ufficialità di questo magico 2022: la notizia manda in delirio anche De Laurentiis, ecco il motivo

Lo Scudetto gettato via lo scorso anno, i tanti addii e la contestazione dei tifosi durante il ritiro. No, non è stato un 2022 semplice per il Napoli di Luciano Spalletti, che nel giro di qualche mese ha dovuto superare gli avversari in Serie A e in Champions League, e anche e soprattutto lo scetticismo della piazza e degli appassionati.

Adesso il 2022 del Napoli è davvero magico, con un primato in classifica e un vantaggio di otto punti sulle inseguitrici che ha quasi dell’incredibile. E un primo posto anche nel girone di coppa, a mettere una ciliegina sulla torta importante sul lavoro fatto finora. Un lavoro che tutta la società di Aurelio De Laurentiis spera di sublimare quanto prima nel 2023, con un grande girone di ritorno.

Napoli, l’ufficialità di Osimhen fa esultare anche De Laurentiis

A comprovare il momento magico degli azzurri è l’ufficialità che arriva direttamente da Dubai. In occasione della tredicesima edizione dei ‘Globe Soccer Awards’, Victor Osimhen è stato premiato come miglio giocatore emergente dell’anno. Un premio importante, che l’attaccante del Napoli ha strappato a due fenomeni nascenti del calcio mondiale come Gavi e Valverde.

Una bellissima notizia anche per Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli, che nel 2020 hanno investito fior fior di milioni per un calciatore che adesso sta ripagando tutte le attese. Sia in campo che fuori, e che potenzialmente può rivelarsi una plusvalenza record per le casse della società azzurra.