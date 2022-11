Napoli, doppio show in Nazionale: De Laurentiis al settimo cielo

Il Napoli è fermo come tutte le altre squadre di Serie A. Alcuni calciatori azzurri sono al momento impegnati con la maglia della Nazionale.

Il Napoli ha realizzato una prima parte di stagione straordinaria, collezionando gol e grandi risultati. Gli azzurri dominano il campionato di Serie A e hanno raggiunto senza problemi gli Ottavi di Champions League. Ora il campionato si è fermato per dar spazio ai Mondiali e già in questi giorni alcuni azzurri sono protagonisti con la maglia della Nazionale.

La Norvegia di Ostigard non si è qualificata per i Mondiali, ma è una squadra protagonista con un movimento in netta crescita. I nordici hanno un reparto offensivo di caratura mondiale con la stella dell’Arsenal Odegaard e soprattutto Haaland, attualmente tra i principali attaccanti al mondo. Nella Norvegia gioca anche il difensore del Napoli Ostigard e stasera è stato anch’egli protagonista.

Questa sera la Norvegia è impegnata in amichevole contro l’Irlanda ed il primo tempo si è concluso per 1 a 0 per i nordici. La Norvegia ha controllato il primo tempo ed è passata in vantaggio a pochi minuti dal termine con la rete di Ostigard. Azzurri protagonisti sempre e comunque.

Napoli, azzurri in Nazionale: vola anche Ambrosino

Questa sera è impegnata anche l’Italia Under 20, in trasferta contro la Romania. Negli azzurrini l’attaccante di proprietà Napoli Ambrosino è stato assoluto protagonista. Il calciatore, attualmente in prestito al Como, ha dato un apporto decisivo nella vittoria per 2 a 1 sulla Romania.

Il calciatore ha siglato un grandissimo gol ed ha inoltre dato un apporto decisivo in occasione del secondo gol, risultando cosi tra i migliori in campo. Poche soddisfazioni in campionato con il Como, ma Ambrosino continua a sorprendere, stavolta anche in Nazionale.