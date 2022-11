“Una cosa logica”: Lazio, Sarri nei guai. Il top verso la cessione

L’agente del calciatore ha riconosciuto il momento di forte perplessità vissuto dal suo assistito e del possibile addio alla Lazio

La sconfitta per 3-0 contro la Juventus ha lasciato l’amaro in bocca alla Lazio, scavalcata dai bianconeri e raggiunta dall’Inter al quarto posto. In più, il mondo biancoceleste è stato segnato dal nuovo caso Luis Alberto. Il rapporto tra il calciatore spagnolo e Maurizio Sarri sembra essere giunto ai minimi termini.

Il calciatore di San José del Valle è rimasto in panchina nella sfida contro il Monza ed è partito dalla panchina pure nel delicato match contro la squadra di Max Allegri, subentrando sul terreno di gioco nell’ultima mezz’ora quando il risultato era ormai quasi acquisito per i bianconeri. Sul ‘Corriere dello Sport’ ha preso ora la parola l’agente di Luis Alberto.

Lazio, l’agente di Luis Alberto: “Situazione scomoda per noi e per il club. Nel calcio bisogna accettare che i cicli possono finire”

Il futuro di Luis Alberto sembra essere appeso ad un filo. L’agenzia che gestisce gli interessi del trequartista spagnolo e il ds Tare si sono già visti ad ottobre e torneranno ad incontrarsi nuovamente durante questa pausa. Il calciatore ha giocato da titolare soltanto 5 partite su 13 in campionato.

A fare il punto è intervenuto Miguel Alfaro, uno dei rappresentanti dell’ex Liverpool. “La situazione di Luis Alberto sarà gestita in base alla logica di quanto sta accadendo. Tutto è rispettabile e all’allenatore competono certe scelte. Allo stesso modo però è rispettabile che un giocatore che fa parte della storia del club non si senta a suo agio in questa situazione”, ha spiegato l’agente del calciatore.

Infine ha spiegato: “Sia noi sia la società non vogliamo continuare a vivere in una situazione scomoda. Si risolverà tutto ma nel calcio bisogna accettare che spesso i cicli possono finire”.