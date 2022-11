Calciomercato Napoli, Giuntoli scatenato: il diesse sul ‘nuovo Kvaratskhelia’

Il Napoli guarderà con attenzione i prossimi Mondiali in Qatar. La dirigenza azzurra è al lavoro a caccia di giovani e interessanti talenti.

Negli ultimi anni il Napoli ha ottenuto sempre ottimi risultati, talvolta potremmo dire fantastici visto la sua storia passata. La società di Aurelio De Laurentiis è ormai in maniera costante in Europa, ha più volte rivoluzionato la sua rosa ma quasi mai senza indebolire la formazione a sua disposizione.

Quest’anno la società ed in particolare la dirigenza si è superata. La squadra ha perso diverse pedine chiave, basti pensare a gente come Koulibaly, Insigne o Mertens, eppure non ha perso valore, ma addirittura sembra essersi rinforzata. Il direttore sportivo Giuntoli ha realizzato un lavoro davvero straordinario.

Il Napoli ha abbassato il monte ingaggi ed ha acquistato giovani di grande livello come Kvaratskhelia, Kim o Olivera, ma anche calciatori sulla carta rincalzi ma di livello come Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone. Il club partenopeo è primo in classifica e deve molto al lavoro della sua dirigenza.

Napoli, Giuntoli su nuovi giovani talenti

Tra pochi giorni inizieranno ufficialmente i Mondiali di calcio e il direttore sportivo è ‘in stato di allerta’ per monitorare alcuni dei talenti più interessanti sul panorama mondiale. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il direttore sportivo azzurro osserverà con attenzione il Camerun, squadra dove milita tra l’altro Frank Anguissa.

Il dirigente ha messo nel mirino l’ala offensiva Bryan Mbeupo, calciatore classe 1999, considerato da molti come un calciatore di grande prospettiva. Giuntoli potrebbe replicare l’operazione con un esterno poco conosciuto, in maniera molto simile a quella che ha portato Kvicha Kvaratskhelia in azzurro.