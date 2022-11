Calciomercato Napoli, pronta la svolta: Giuntoli blinda il gioiello

I risultati del Napoli in questo inizio stagione hanno stupito tutti. Il club ha collezionato una serie di risultati utili positivi.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la grande rivelazione del calcio internazionale. Gli azzurri hanno cambiato una buona parte della spina dorsale del club, ma nonostante ciò, questo non ha influito sui risultati. La situazione, anzi, è addirittura migliorata e c’è grande entusiasmo tra i tifosi.

La società è stata brava in estate a realizzare gli acquisti giusti, ha acquistato giovani talenti a cifre modiche per il mercato attuale e quasi tutti hanno sorpreso con prestazioni incredibili. Il caso più noto è quello di Kvicha Kvaratskhelia, ma sono arrivati anche altri colpi importanti come il terzino Olivera e soprattutto il coreano Kim.

Quest’ultimo è arrivato tra lo scetticismo generale, i tifosi erano perplessi riguardo la possibilità di sostituire con uno ‘sconosciuto’ un calciatore del calibro di Kalidou Koulibaly. Il senegalese è stata una delle grandi bandiere degli ultimi anni, ma Kim ha già preso il suo posto nel cuore dei tifosi.

Napoli, pronto il rinnovo per Kim

Il coreano Kim ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro, variabile al rialzo in base al fatturato della squadra acquirente. Il calciatore ha stupito tutti e la società ora vuole blindarlo togliendo definitivamente questa clausola. Non sarà facile, visto l’interesse di alcuni top club europei.

Giuntoli è però già al lavoro, il Napoli è pronto ad offrire un adeguamento con il rinnovo fino al 2028. Un modo per legare il calciatore per diverso tempo e blindare il leader della difesa. La società vuole evitare di perdere un pilastro ormai della rosa ed è già al lavoro per accontentare il ragazzo ed i tifosi.