Mondiali, Anguissa e quel mistero dal ritiro del Camerun: il retroscena

A pochi giorni dall’inizio dei Mondiali dal ritiro del Camerun emerge un mistero che riguarda il centrocampista del Napoli Anguissa.

Sono cinque i calciatori del Napoli che sono partiti per i Mondiali in Qatar. La Polonia ha convocato Zielinski, mentre il Messico Lozano. I due nuovi acquisti Olivera e Kim sono invece stati convocati rispettivamente da Uruguay e Corea del Sud. Infine per Anguissa è arrivata la chiamata dal Camerun.

E proprio riguardo quest’ultimo nelle ultime settimane sono emerse alcune voci che, in questi giorni di ritiro, sono diventate la base di un vero e proprio mistero che coinvolge il centrocampista del Napoli e l’ex Inter e Barcellona Samuel Eto’o. Secondo i media camerunensi infatti ci sarebbero sospetti di contrasti tra i due.

Samuel Eto’o, dopo aver concluso la sua brillantissima carriera come calciatore, è infatti diventato presidente della federcalcio camerunense. Secondo Camerunweb però ci sarebbero voci di contrasti tra il numero uno federale e il centrocampista del Napoli. Voci che, seppur non trovando conferme, trovano indizi in alcuni comportamenti di Anguissa.

Camerun, contrasti tra Anguissa ed Eto’o: la spiegazione

Durante la sua festa di compleanno il centrocampista del Napoli avrebbe tenuto un atteggiamento impassibile e molto distaccato. Cosa che, stando a quanto riportano i media locali, sta continuando a tenere anche durante altre situazioni in ritiro. Un comportamento che quindi ha fatto sorgere qualche sospetto.

In realtà, secondo altri media come Camfoot, la cosa si spiegherebbe semplicemente attraverso una differenza caratteriale. Nessuna dietrologia quindi. A differenza di Eto’o che è molto estroverso ed espansivo, Anguissa sarebbe al contrario molto timido e riservato. Semplicemente questo il motivo del suo comportamento apparentemente scostante.