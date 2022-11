“Se arriva il PSG…”: Napoli, i tifosi ora temono di perdere uno dei big

I tifosi del Napoli temono di perdere, a fine anno, uno dei big della squadra di Luciano Spalletti. Arriva la rivelazione in diretta.

Un avvio di stagione all’insegna dell’entusiasmo e della consapevolezza che la strada è quella giusta. Il Napoli sta stupendo, convincendo e sta esaltando una piazza alla quale mancava come il pane quella sensazione di poter vincere. Divertirsi puntando ad un obiettivo concreto. Gli 8 punti di vantaggio sulla seconda in classifica, il Milan, sono la testimonianza di quanto sia stato fatto un buon lavoro sia dall’allenatore ma anche dalla dirigenza, ed ovviamente dai giocatori sul campo.

In estate c’era grande preoccupazione per gli addii di elementi di spicco come Insigne, Mertens e Koulibaly. Eppure, la lungimiranza di un dirigente come Cristiano Giuntoli ha permesso al Napoli di mettere in piedi quella che è stata una vera e propria rivoluzione. Il tutto si è svolto in maniera attenta, oculata sotto gli occhi dei tifosi, molti dei quali scettici nei confronti dell’operato della società.

Adesso, però, c’è grande convinzione sul fatto che, si, il Napoli ha operato bene in sede di mercato, ed anche nel mantenere i giocatori maggiormente funzionali a quello che è il progetto tattico di Spalletti. Ed anche in futuro servirà la stessa convinzione e consapevolezza, senza farsi prendere dal panico.

“Se arriva il PSG…”: Napoli, la risposta sul valore di Osimhen

Si, perchè anche in futuro non è da escludere che proprio la dirigenza possa decidere di operare nuovamente in funzione di un rinnovamento costante, che permetta alle casse del club di restare in positivo e all’allenatore di avere tra le mani una rosa competitiva.

Già in estate, ad esempio, si è parlato del possibile addio di Victor Osimhen, giocatore che in questo avvio di stagione si è rivelato estremamente importante per il Napoli. Ma quanto vale oggi il nigeriano? E quale sarà il suo futuro?

Di questo argomento ha parlato Beppe Cannella, operatore di mercato, che ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, ha riposto proprio alla domanda relativa al valore del bomber azzurro. “È una domanda importante, ma in base alla mia esperienza è difficile valutare davvero un calciatore”, la parole di Cannella in diretta.

“Il prezzo viene dato dalla richiesta. Se te lo chiede una squadra come PSG o chi simile, la cifra supera i 100 milioni di euro”, ha ancora spiegato il noto direttore sportivo. I tifosi, va detto, vogliono che l’attaccante resti al Napoli. Va capito, al tempo stesso, che intenzioni ha la società e come reagirebbe ad una proposta cosi importante per Osimhen.