“È acqua passata”: Kvaratskhelia-Napoli, l’annuncio fa gioire i tifosi

L’ultima rivelazione sgombera il caso dalle voci pittoresche circolate nell’ultimo periodo su Kvaratskhelia: l’attaccante pensa al Napoli

Khvicha Kvaratskhelia ha saltato le ultime tre partite di campionato prima della sosta Mondiale. L’attaccante georgiano è stato costretto a marcare visita a causa di una lombalgia acuta. Un’assenza che ha dato voce a varie storie strampalate, ora il padre del calciatore, Badri, ha sgomberato il campo da qualsiasi illazione.

L’attaccante georgiano è concentrato sul Napoli e dopo la lunga sosta tornerà in ‘pista’ per partecipare al ballo della squadra di Luciano Spalletti, a +8 in classifica sulla principale antagonista scudetto, il Milan. Il padre di Kvaratskhelia ha rivelato anche il suo orgoglio di genitore.

Napoli, l’orgoglio del papà di Kvaratskhelia: “La maglia di mio figlio accanto a quella di Maradona. Furto dimenticato”

Badri Kvaratskhelia ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘Il Mattino’ ed in essa ha espresso tutto il suo orgoglio di papà: “Sono il padre più felice di tutta la Georgia. Le prodezze di mio figlio stanno facendo il giro del mondo. Khvicha è diventato la personalità più importante del Paese. Qui tutti amano Maradona e pensare mio figlio con la sua stessa maglia e nello stadio a lui intitolato è un sogno che si avvera”.

Badri ha già visitato la città ed un aspetto lo ha colpito particolarmente: “Vedere la maglia di Maradona esposta accanto a quella di Khvicha”. Infine, il papà dell’attaccante di Spalletti ha parlato del furto subito nelle scorse settimane: “Una cosa passata. Ora è tranquillo ed è concentrato soltanto sul campo, pensa soltanto a giocare con la maglia del Napoli”.