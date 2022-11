Kvaratskhelia, il video fa il giro del web: i tifosi possono far festa

Nonostante il campionato di Serie A sia fermo, c’è un motivo che riguarda Kvaratskhelia che spinge i tifosi del Napoli ad esultare dalla distanza.

L’unica sfida persa dal Napoli in questa prima parte di stagione è stata contro il Liverpool ad Anfield, quando già era definito il passaggio degli azzurri agli ottavi di finale di Champions League. Un risultato indolore per la squadra, ma che ha avuto una conseguenza importante. Ovvero l’infortunio di Kvaratskhelia.

Nonostante l’assenza dell’attaccante georgiano, il Napoli è comunque riuscito a vincere le sfide che restavano in calendario contro Atalanta, Empoli ed Udinese concludendo il 2022 in cima alla classifica a +8 punti dal Milan secondo.

Al contributo dell’esterno si è riusciti a sopperire ma è comunque un elemento importante per la squadra oltre che uno spettacolo di cui godere grazie alle sue performance. Un contatto tra Alexander Arnold e Kvaratskhelia ha comportato una lombalgia per il giocatore, che non è riuscito a smaltire nonostante il grande impegno.

Napoli, Kvaratskhelia si allena: il georgiano sempre più in forma

A campionato fermo, il giovane giocatore azzurro ha fatto rientro a Tbilisi, dove sta trascorrendo le due settimane di stop concesse da mister Spalletti ai suoi per ricaricare le pile. Il calciatore è stato ad assistere a un match di basket proprio tra Georgia e Italia, ma ha dovuto dare forfait alla convocazione della Nazionale per le amichevoli in programma, in modo tale da recuperare al 100% dall’infortunio.

La buona notizia che giunge per i tifosi azzurri è stata diffusa sui social e si tratta di un video di Kvaratskhelia mentre svolge esercizi di equilibrio e resistenza per le gambe. È chiaro che il recupero è ben avanzato e il giocatore si sta mantenendo in forma per farsi trovare pronto il prima possibile per le gare che il Napoli disputerà in amichevole in vista del ritorno della Serie A e in generale per unirsi al gruppo del tecnico Spalletti.