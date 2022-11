Attento Napoli, l’Inter rinforza l’Eintracht: colpo a gennaio

Una delle rivali del Napoli è pronta a rifare il look sulla sinistra: l’Inter ha già individuato un obiettivo per il mercato di gennaio

I club hanno già riversato le attenzioni sul calciomercato. Senza più gare in programma in calendario per la lunga sosta dettata dal Mondiale, le società si attrezzano per rinforzare gli organici in vista della seconda parte di stagione.

Tra le società pronte ad esercitare qualche piccolo intervento di restyling vi è anche l’Inter. In queste ore ‘La Gazzetta dello Sport’ ha illustrato una possibile uscita nella formazione di Simone Inzaghi. Il tecnico interista potrebbe dire addio ad uno dei suoi cursori di fascia.

Inter, in uscita c’è Robin Gosens: l’ex Atalanta fa gola in Bundesliga, dall’Eintracht può arrivare Bakker

Il calciomercato dell’Inter potrebbe registrare una partenza importante nel mese di gennaio. Robin Gosens sembra infatti tra i calciatori in uscita del club nerazzurro. Il giocatore tedesco non è riuscito ad imporsi da quando è stato prelevato dall’Atalanta durante lo scorso calciomercato invernale. Il suo futuro potrebbe essere in Bundesliga.

Il calciatore teutonico gode di molti estimatori nel suo Paese d’origine. Sulle tracce del laterale sinistro infatti, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’ ci sarebbero Wolfsburg, Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen. Proprio con quest’ultimo club l’Inter potrebbe aprire un dialogo per uno scambio.

Dalle ‘aspirine’, alla corte di Simone Inzaghi potrebbe arrivare il terzino mancino classe 2000 Mitchel Bakker. Il calciatore si è trasferito in Germania nel 2021. Il Bayer lo ha prelevato dal PSG pagando alla formazione francese 7 milioni di euro.