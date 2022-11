Calciomercato Napoli, sinergia tra Giuntoli e Galliani: colpo dal Monza

Il Napoli vuole prendere il giocatore dal Monza: sinergia tra il ds Cristiano Giuntoli e l’ad Adriano Galliani

Il Napoli deve affrontare la seconda parte di stagione con la convinzione che ancora niente è stato fatto. Il club partenopeo, però, guarda sempre al futuro e con Cristiano Giuntoli ha una lunga lista di giocatori su cui poter puntare. Per la maggior parte sono giovani emergenti, oppure calciatori che possono esplodere da un momento all’altro, portando ulteriore qualità alla squadra di Spalletti.

Giuntoli, direttore sportivo del club partenopeo, potrebbe piazzare un bel colpo dal Monza. Si tratta di Dany Mota, interessante attaccante che si è espresso su ottimi livelli in questo campionato. Serve trovare l’accordo con Adriano Galliani, amministratore delegato dei brianzoli, con il quale i rapporti sono molto buoni.

Napoli, colpo dal Monza: opzione per Dany Mota

Secondo quanto riferito da ‘TuttoMonza’, il Napoli ha mandato degli osservatori per visionare Dany Mota. Tanti sono i grandi club che vorrebbero portarsi a casa l’attaccante classe ’98, ma il Monza non vorrebbe privarsene. Tuttavia, il portoghese ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e in caso di mancato rinnovo, Galliani sarà costretto a cederlo per evitare di perderlo a parametro zero. Giuntoli però ha un piano preciso, che è quello di strappare un’opzione per la prossima estate.

I rapporti tra Giuntoli e Galliani sono molto buoni e la duttilità di Dany Mota, capace di svariare molto, farebbe molto comodo al Napoli. In questa stagione, l’attaccante portoghese ha segnato due gol e siglato due assist in dieci presenze, per un totale di 606′. Ha ancora tanto potenziale da sfruttare, visto che si tratta di un classe ’98, e in una squadra che gioca bene come quella dei partenopei può mettersi in mostra.