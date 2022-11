Napoli, Giuntoli vuole opzionarlo: tifosi increduli per il nome a sorpresa

In casa Napoli il direttore sportivo Giuntoli è costantemente al lavoro per rinforzare la squadra. Gli azzurri guardano i giovani talenti.

Il Napoli di Luciano Spalletti è ormai una delle più grandi realtà in Italia e in Europa. Ad inizio stagione c’era tanto pessimismo attorno alla squadra, l’entusiasmo era notevolmente calato dopo cessioni di calciatori del calibro di Koulibaly, Fabian Ruiz o Mertens. La società ha saputo però ricompattarsi lavorando alla grande sul mercato.

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha realizzato un gran lavoro, ha scoperto diversi calciatori di talento, spesso sconosciuti agli altri top club. Il club azzurro ha chiuso affari come quelli che hanno portato a Kim ed a Kvaratskhelia, con il georgiano che ha lasciato increduli la maggior parte degli addetti ai lavori.

Giuntoli non si ferma però e in vista della sessione invernale lavora ad altri giovani talenti. Il dirigente osserverà con attenzione i Mondiali in Qatar, evento dove parteciperanno alcune tra le nazionali più importanti al mondo ed evento e dove alcuni dei principali giovani talenti mondiali metteranno in mostra il proprio talento.

Napoli, Giuntoli vuole opzionare Pafundi

L’edizione odierna del Corriere dello Sport parla dell’interesse in casa Napoli per due talenti di proprietà dell’Udinese. Tra i friulani piace particolarmente Lamar Samardzic, giovane gioiellino della famiglia Pozzo che si è messo in mostra positivamente in questa prima fase di stagione. Ma l’interesse azzurro non si ferma qui.

Giuntoli sarebbe molto interessato al sedicenne talento del club friulano, ma di origini napoletane Simone Pafundi. Questo giovane cristallino ha debuttato da pochi giorni con la Nazionale di Mancini, è sul taccuino di tanti club e viene considerato come un ‘piccolo Messi’. Il Corriere sottolinea che Pafundi è tifoso del Napoli ed ha tutta la famiglia tifosissima del club partenopeo: Giuntoli monitora la situazione e sarebbe pronto a strappare un opzione per arrivare al calciatore.