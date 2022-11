Napoli, De Laurentiis rilancia: offerta in arrivo, tifosi in estasi

Il Napoli non si ferma, la società azzurra attraverso Aurelio De Laurentiis è pronto all’offerta per blindare il suo gioiello realmente più prezioso: il piano.

Le settimane di pausa dalla Serie A per i Mondiali di Qatar 2022 e per il Natale saranno fondamentali per il Napoli per cominciare anche a programmare il futuro, e di conseguenza le mosse di calciomercato. Una delle priorità sarà confermare ancora una volta il rapporto professionale con Luciano Spalletti. L’intesa tra il patron e il mister è sempre più solida. Infatti, i risultati del campo dimostrano la bontà del lavoro che si sta svolgendo.

Al momento il Napoli possiede un’opzione unilaterale per estendere di un anno, ovvero fino al 2024, l’accordo attualmente in essere, il quale avrebbe scadenza naturale alla fine della stagione sportiva, a giugno 2023.

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente Aurelio De Laurentiis vorrebbe ulteriormente confermare il rapporto con l’allenatore toscano ed allungarlo, portando la scadenza al giugno 2025.

Napoli, prove di rinnovo per Spalletti: De Laurentiis vuole estendere l’accordo

Spesso Luciano Spalletti ha chiarito che alla sua età, ovvero 63 anni, non intende firmare contratti pluriennali. Preferisce vivere l’avventura sportiva anno dopo anno e capire quali siano i margini per proseguire nel progetto sportivo nel quale si trova. Quindi fretta non c’è ma, considerati i risultati ottenuti fino a questo momento, si può iniziare a parlare di futuro.

La decisione andrà presa entro giugno, per capire innanzitutto se il Napoli farà valere per il secondo anno la sua opzione unilaterale sempre alle cifre di 3 milioni di euro netti a stagione d’ingaggio. De Laurentiis però vuole fare di più, perciò nei discorsi che ha in mente chiederà all’allenatore di trovare l’accordo fino al 2025.