Pioggia di soldi per De Laurentiis: colpo di scena, la notizia è una manna

Per De Laurentiis si apre un importante fronte in Cina: stranieri pronti ad investire nel calcio italiano e rilevare il club

Potrebbe registrarsi una novità per gli affari della famiglia De Laurentiis. Il Bari, altra società gestita dai produttori cinematografici suscita forte interesse. Il club biancorosso è tornato in serie B in questa stagione.

Nella prima parte di campionato, il Bari ha conquistato 21 punti ed occupa la sesta posizione a 4 lunghezze di distanza dalla promozione diretta malgrado un periodo recente poco felice costituito da tre pareggi e due sconfitte che hanno abbassato il ritmo della formazione di Mignani.

De Laurentiis, il Bari ha suscitato forte interesse in Cina: pressing straniero per rilevare il club

Secondo quanto riferito da ‘La Verità’, la compagine barese avrebbe sollevato un forte interesse in Cina. In realtà, il Bari sarebbe già da tempo nel mirino di questi investitori cinesi. Nell’ultimo periodo però sembrerebbero essere tornati alla carica. Per De Laurentiis potrebbe rivelarsi una chiave per recuperare nuova linfa.

Questo perché, come riferisce il quotidiano, negli ultimi anni si sono creati rapporti commerciali tra la Puglia e la Cina. Vi sarebbero buoni rapporti tra il governatore della Regione, Michele Emiliano, e Zheng, presidente di Winston. Tra i tanti discorsi avviati, compresa la possibilità di investire nell’eolico, ce ne sarebbe anche uno relativo all’acquisizione del Bari.

Nel frattempo, i biancorossi torneranno in campo domenica 27 novembre contro il Como. Una trasferta ostica nella quale la formazione di Mignani vuole scrollarsi di dosso le titubanze dell’ultimo periodo. Il tecnico dovrà rinunciare a Cheddira, impegnato con il Marocco nel Mondiale in Qatar.