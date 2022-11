Italia, Mancini sfrutta il blocco Napoli: spunta l’undici per l’Austria

La decisione di Roberto Mancini fa sorridere i tifosi del Napoli. La possibile formazione dell’Italia in vista della sfida contro l’Austria.

L’Italia, come ormai noto, non parteciperà ai prossimi Mondiali. I campionati sono fermi, tanti giocatori (anche della nostra Serie A) sono partiti per il Qatar dove scenderanno in campo per perdere parte alla competizione più importante nel mondo del calcio. Non ci sarà l’Italia, certo, ma i giocatori del campionato italiano andranno comunque a rappresentarlo con le rispettive nazionali.

E la squadra di Roberto Mancini? Gli azzurri hanno già disputato la prima di due amichevoli contro l’Albania di Edy Reja. Vittoria netta, 3-1 con la doppietta di Vincenzo Grifo ed il gol del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo. Proprio il blocco di giocatori che arriva dalla corte di Luciano Spalletti rappresenta uno zoccolo importante per la nazionale.

E cosi anche nel prossimo match contro l’Austria, in programma domani sera, ci sarà spazio per una formazione che prenderà in netta considerazione proprio i giocatori del Napoli.

Italia, Mancini ed il blocco Napoli: ecco il possibile undici anti Austria

Il commissario tecnico della nazionale azzurra conta molto su quelli che sono i giocatori della capolista. E cosi anche per la prossima partita contro l’Austria ci sarà spazio per l’intero blocco partenopeo che si trova in questo momento in nazionale. Tutto ad eccezione di Alex Meret, titolare contro l’Albania, che invece lascerà spazio a Gigio Donnarumma.

Per la difesa spazio a Gatti, Scalvini ed Acerbi, mentre sulla mediana ci saranno Barella e Verratti. Sull’esterno ancora Di Lorenzo, mentre dall’altra parte ci sarà Dimarco. Tridente a tinte azzurro Napoli, visto che dovrebbero partire dall’inizio Politano, Raspadori e Grifo.