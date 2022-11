Italia, l’annuncio che strizza l’occhio anche a Spalletti

Il Napoli e Luciano Spalletti sorridono per le parole spese nei confronti del calciatore azzurro: il CT non risparmia le lodi.

L’Italia si prepara per scendere in campo contro l’Austria, in amichevole a Vienna. Con l’occasione ha perciò parlato in conferenza stampa Roberto Mancini. E le sue parole, riferite al giocatore del Napoli, non sono passate inosservate.

Domani l’Italia scenderà quindi in campo contro l’Austria per una nuova amichevole. Mancini ha a tal proposito, in conferenza, affermato: “La partita è un buon test, soprattutto per i ragazzi più giovani. Vediamo se le cose fatte a Tirana possono migliorare”

“Questo sarà un test più difficile e ci farà capire se può essere riproposto quanto fatto vedere con l’Albania. Quella con l’Austria è stata una delle gare più difficili all’Europeo”, ha continuato il CT. Ma il riferimento è poi andato più nello specifico ad un giocatore appartenente al Napoli di Spalletti.

Napoli e Spalletti contenti per il giudizio di Mancini: le parole del CT su Raspadori

Così il Roberto Mancini ha perciò parlato in conferenza stampa dell’attaccante azzurro: “Raspadori è un giocatore con grandi qualità. È giovane e anche lui non gioca da tanto tempo, sta migliorando notevolmente”.

“Sa giocare – ha aggiunto il CT della Nazionale Italiana – e può fare qualsiasi ruolo. È sicuramente un centravanti atipico, ma può anche farlo e giocare anche in quella posizione. Ma può affiancare anche con un altro centravanti, così come farlo appunto lui stesso”. Parole che troveranno certamente il consenso dello stesso Luciano Spalletti. Così come dei tifosi del club.