“Meglio di…”: Napoli, la sentenza di Adani sorprende i tifosi

Il Napoli di Spalletti ha dimostrato di poter affrontare chiunque e, a tal proposito, la sentenza di Adani ha sorpreso tutti: le parole dell’ex giocatore.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha quindi dimostrato, in questa prima parte di stagione disputata, di poter giocare contro chiunque. Si è così piazzata, prima della pausa, in vetta alla classifica con 41 punti. E di quanto mostrato ha così parlato anche Daniele Adani.

Le parole di Adani sono state, come spesso avviene durante le dirette su ‘Twitch’, dirette e hanno fatto riferimento a un periodo in particolare. Periodo che ogni tifoso del Napoli ricorda bene.

Il paragone ha perciò voluto fare riferimento ad una stagione rimasta impressa nella mente dell’ambiente partenopeo. Quella in cui sulla panchina c’era Maurizio Sarri e in cui la squadra conquistava ben 91 punti in classifica. Superato solo di pochissimo dalla Juventus, piazzatasi in vetta a quota 95.

Napoli, Adani non ha dubbi: Spalletti sta superando persino Sarri

In diretta con la ‘Bobo Tv’, Daniele Adani ha perciò parlato così del Napoli a cui ha dato vita Luciano Spalletti: “È successa una cosa che l’anno scorso non avrei detto. E invece il calcio ti sorprende sempre ed è bellissimo constatare come ti guida”. Da qui la frase netta dell’ex giocatore: “Io non l’avrei mai detto, ma questo Napoli sta superando quello di Sarri“.

“Il Napoli di Sarri aveva un ritmo e aveva mentalizzato passaggi e movimenti che in maniera automatica andava oltre allo sbarramento difensivo avversario. Questi ragazzi hanno evoluto quel modo di dominare e trovare lo spazio e creare palle gol perché interpretano. Questa squadra si è evoluta negli ultimi anni“.