“Meglio di Lewandowski”: Napoli, dalla Polonia la notizia a sorpresa

Gran bel complimento per uno dei fedelissimi di Luciano Spalletti: il Napoli si gode il suo giocatore, che ‘supera’ anche Lewandowski.

Il Napoli si gode le sue stelle e così tutto il gruppo che ha dimostrato di essere compatto ed entusiasta del cammino compiuto fin qui. A tal proposito, sono arrivate parole di ammirazione proprio nei confronti di uno dei fedelissimi di Luciano Spalletti.

Il Napoli , quindi, ha dimostrato di riuscire a mostrare le proprie qualità anche dopo gli addii dei big che hanno pesato. Dal canto loro, i nuovi arrivati hanno comunque conquistato la fiducia di tutti, approdando in squadra in punta importante di piedi.

In merito a una delle colonne portanti della squadra, che anche in questa prima parte di stagione ha fatto molto bene in tante occasioni, sono state riferite parole al miele. Il polacco Zielinski ha così ‘superato’ il suo connazionale Lewandowski.

Napoli, senti Bereszynski: parole al miele per Zielinski, che ‘supera’ anche Lewandowski

Bartosz Bereszynski, difensore polacco che milita nella Sampdoria, ha parlato ai microfoni di ‘Przewodniku Sportowy’. Con l’occasione ha riferito: “Penso che in termini di pure abilità calcistiche, Piotr Zielinski sia il miglior giocatore con cui abbia mai giocato“. Superando così anche un altro super calciatore della loro stessa nazionalità, ovvero Robert Lewandowski.

Il difensore polacco ha poi aggiunto, in merito al suo connazionale e alla sua posizione nella squadra attualmente capolista in Serie A: “Penso che a Napoli ricopra una posizione in campo che gli dà molta fiducia. E questa poi si traduce in campo”.