“Manca solo l’ufficialità”: Napoli, che notizia per i tifosi

Importanti notizie in casa Napoli sul fronte rinnovo. La società starebbe per definire altre due situazioni in sospeso.

Nelle ultime settimane il Napoli sta lavorando molto sul fronte rinnovi. La società azzurra sta infatti stringendo per chiudere tutte le situazioni rimaste in bilico dalla scorsa estate. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli continuano quindi il loro lavoro sui prolungamenti di contratto.

Nelle ultime settimane erano arrivate diverse firme. Risolta la questione Meret, con il portiere che da partente quest’estate, è riuscito non solo a meritarsi il posto da titolare, ma anche a strappare un rinnovo di contratto, si è passati al rinnovo di Zambo Anguissa il quale, dopo l riscatto questa estate ha visto anche il prolungamento dell’accordo che lo lega al Napoli.

Oltre a questi sono in dirittura d’arrivo altri due importantissimi rinnovi che riguardano due calciatore fondamentali in questo inizio di stagione ad alto livello del Napoli. Si tratta del capitano Giovanni Di Lorenzo e del centrocampista Stanis Lobotka. Per entrambi infatti sembrerebbe in dirittura d’arrivo la firma.

Napoli, pronti altri due rinnovi: a breve la firma di Lobotka e Di Lorenzo

Stando a quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli le parti sono ormai ad un passo dall’accordo. A mancare sarebbero solamente pochi dettagli e poi si passerà alla formalità delle firme. “Manca solo l’ufficialità e poi ci saranno le firme” si apprende dalla radio partenopea.

In questo inizio di stagione sia Di Lorenzo che Lobotka sono apparsi come tra i calciatori più in forma del Napoli. Il loro rinnovo da un ato serve a ricompensare i calciatore delle ottime prestazioni in campo, ma dall’altro anche ad allontanare qualsiasi ipotesi, seppur al momento remota, di addio.