“Meglio di CR7”: Napoli, la classifica che fa impazzire i tifosi azzurri

Secondo la popolare classifica ci sono davvero pochi dubbi, il calciatore del Napoli meglio di Cristiano Ronaldo.

Il Napoli in questa prima parte di stagione ha stupito un po’ tutti. La squadra di Luciano Spalletti ha macinato gioco e risultati. Merito di una rosa costruita con grande intelligenze e di alcuni colpi di mercato che stanno facendo la differenza.

Uno su tutti: Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano in questo inizio di stagione ha messo a referto già 8 gol e 7 assist tra Serie A e Champions League. Numeri che lo incoronano come uno dei calciatori più in forma e che hanno attirato l’attenzione di opinionisti e addetti ai lavori. Tanto che nell’annuale classifica della popolare rivista inglese FourFourTwo dedicata ai migliori calciatori dell’anno solare, Kvaratskhelia si è piazzato al 37°posto.

Secondo “italiano” dopo Rafael Leao, la posizione di Kvaratskhelia spicca in quanto risulta essere davanti diversi mostri sacri del nostro pallone. Un nome su tutti: Cristiano Ronaldo. CR7 infatti è solo 44°, complice anche un periodo non proprio positivo per lui allo United in questo finale di 2022. Quinto posto per il rivale di sempre Leo Messi, mentre la classifica è guidata dal norvegese Haaland, davanti al pallone d’oro Karim Benzema.

Napoli, anche Osimhen tra i migliori del 2022: il nigeriano davanti Vlahovic

Non solo Kvaratskhelia a portare in alto i colori del Napoli. In questa classifica c’è anche spazio per Victor Osimhen che si piazza al 60° posto, dietro calciatori come Verratti, Donnarumma e Lautaro Martinez, ma comunque davanti ad altri pezzi da novanta del nostro calcio come Dusan Vlahovic.

Per l’attaccante della Juventus solo 62°. Subito dietro anche Milinkovic-Savic (73°) e Tomori (74°). Posizione numero 79 per Milan Skriniar, mentre Paul Pogba si deve accontentare della numero 89. Chiude la classifica degli “italiani” Theo Hernandez con la posizione numero 91.