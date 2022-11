Sono ufficialmente iniziati i Mondiali di calcio in Qatar. E’ andato in scena il match di apertura e l’organizzazione è stata magnifica.

La giornata odierna ha visto l’ufficiale apertura dei Mondiali di calcio in Qatar, competizione che durerà fino alla fase finale di Dicembre. Questo Mondiale è abbastanza inedito, disputato in un periodo particolare e in una località particolare. Purtroppo è la seconda rassegna iridata che vede assente l’Italia di Roberto Mancini, protagonista questa sera di una particolare amichevole contro l’Austria.

Quest’oggi si è tenuta una bellissima presentazione dell’evento e, poco dopo, è andato in scena il primo incontro del mondiale. Il Qatar padrone di casa ha affrontato l’Ecuador in un incontro molto atteso da parte di tutti i tifosi. Le cose però non sono andate affatto come gli organizzatori ed i tifosi si aspettavano.

Partenza shock per la nazionale asiatica con i giocatori un pò per l’emozione e un pò anche per la caratura degli avversari, trascinati da Enner Valencia. L’attaccante di proprietà del Fenerbahce è andato a segno di una doppietta ed è stato protagonista di una delle serate più belle della sua carriera.

Mondiali, figuraccia incredibile per il Qatar

Il Qatar non è mai stato davvero in gara e lo dimostra il fatto che non ha realizzato neanche un tiro in porta nel corso dei 90 minuti. L’Ecuador ha più volte sfiorato il tris ed ha dato importanti segnali in vista delle prossime sfide nel girone contro l’Olanda ed il Senegal di Kalidou Koulibaly.

Una sconfitta che fa male e che segna un nuovo brutto record per il Qatar. Nessun paese ospitante, prima della serata odierna, aveva mai perso all’esordio ai Mondiali. Di certo non un bel biglietto da visita per una nazionale emergente e per una squadra con tanta voglia di stupire.