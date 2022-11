“Non è chiaro…”: Napoli, la sentenza è netta. Spalletti avvisato

Per il Napoli c’è un primo allarme che riguarda un suo giocatore presente ai Mondiali di Qatar 2022: allerta massima.

Giovedì sarà la volta dell’esordio della Corea del Sud contro l’Uruguay ai Mondiali di Qatar 2022. Il Napoli osserverà la sfida con attenzione poiché saranno protagonisti ben due dei suoi giocatori, ovvero Kim Min Jae, difensore centrale, e il terzino Mathias Olivera.

Proprio Kim ha impiegato meno del previsto a trovare la formula per convincere il pubblico azzurro e far rimpiangere il meno possibile un giocatore simbolo qual’è stato Kalidou Koulibaly, che alla fine del contratto col Napoli si è trasferito al Chelsea in Premier League.

Senso della posizione, roccioso e attento, Kim è già un simbolo e un idolo per i sostenitori del Napoli, i quali sono in attesa della prima mossa da parte della società per blindare il calciatore e trattenerlo in rosa il più a lungo possibile. D’altronde, non mancano gli occhi puntati addosso da parte delle big europee.

Napoli, per i tedeschi Kim Min Jae è tra i 7 top da tenere d’occhio durante i Mondiali

Di Kim Min Jae ha scritto il quotidiano ‘La Faz’, inserendolo nella lista dei sette più importanti calciatori da tenere d’occhio in occasione dei Mondiali di Qatar 2022. Oltre al difensore azzurro, in lista c’è il qatariota Akram Afif, il ghanese di Bilbao Inaki Williams, l’iraniano Mehdi Taremi, il danese Eriksen, il brasiliano Dani Alves e il portiere australiano Andrew Redmayne. Vengono considerati loro, per diverse ragioni, i calciatori che ancora possono fare bene e la differenza.

Il quotidiano tedesco di Kim ha scritto che possiede una velocità sbalorditiva, la quale gli ha permesso già di affermarsi nel calcio europeo. Si ricorda poi il trasferimento dalla Cina al Fenerbahce nel 2021 e quel poco tempo gli è bastato, in Turchia, per crescere ulteriormente e trasferirsi in azzurro: “Kim è un elemento fondamentale per il successo del Napoli. Il coreano è entrato nel cuore dei napoletani. Tuttavia non è chiaro per quanto tempo resterà in Italia. Il prossimo luglio entra in vigore la clausola rescissoria e si presumo che varrà solo per 15 giorni. Gli interessati devono quindi fare in fretta”.