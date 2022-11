“Fuori in lacrime”: Napoli, l’episodio dalla Nazionale colpisce tutti i tifosi

Sosta per i Mondiali in corso per il Napoli e per i tanti azzurri impegnati con le rispettive selezioni. Attenzione all’episodio che colpisce tutti i tifosi

Sosta per le nazionali e per il Mondiale in corso per il Napoli e per tutte le squadre della nostra Serie A. In attesa di riprendere le ostilità nel massimo campionato, i tanti protagonisti azzurri sono in giro per il globo con le rispettive nazionali. Sia quelli che saranno impegnati nella competizione in Qatar, sia quelli che non prenderanno parte alla prossima Coppa del Mondo.

Tra questi ultimi tanti azzurri impegnati oggi: Ostigard con la sua Norvegia, fermata 1-1 dalla Finlandia in amichevole; Elmas con la sua Macedonia del Nord, travolta 3-1 sempre in amichevole contro l’Azerbaigian; e Stanislav Lobotka, protagonista nello 0-0 della sua Slovacchia contro il Cile. Una gara, quest’ultima, che ha colpito anche i tifosi del Napoli.

“Fuori in lacrime”: Slovacchia-Cile è l’ultima di Hamsik in Nazionale, colpiti anche i tifosi del Napoli

Già perché Slovacchia-Cile è stata l’ultima gara in Nazionale per l’ex capitano azzurro, Marek Hamsik. Il forte centrocampista slovacco ha detto addio alla propria carriera internazionale dopo anni e anni di militanza, centinaia di presenze e anche un posto nella storia per le partecipazioni sia all’Europeo che al Mondiale.

“Fuori in lacrime”: come sottolineato dai cronisti presenti, Hamsik ha abbandonato il campo all’89’ per una sostituzione che aveva più il sapore della passerella che della scelta tecnica. Un momento di grossa emozione, che ha colpiti anche i tanti tifosi del Napoli ancora legatissimi all’ex gioiello scuola Brescia.