“Devono vendicarmi”: Napoli, l’annuncio a sorpresa spiazza i tifosi

Il Napoli di Spalletti è una delle grandi squadre europee in questa prima parte di stagione. Piovono gli elogi per la squadra del toscano.

Il Napoli di Luciano Spalletti è una delle grandi rivelazioni di questa stagione. Gli azzurri dominano in Serie A, dove hanno vinto quasi tutte le partite a disposizione, mentre in Europa hanno primeggiato in un girone contro Liverpool e Ajax. La squadra partenopea ha ottenuto vittorie prestigiose, battendo club in questa stagione come i Reds o anche il Milan campione d’Italia.

Il Napoli sarà impegnato, ad anno nuovo, contro l’Eintracht Francoforte, un avversario che almeno sulla carta sembra sfavorito rispetto agli azzurri. I campioni della scorsa Europa League hanno ceduto pedine chiave, basti pensare all’esterno della Juventus Kostic.

L’ex calciatore Roberto Sosa è intervenuto ai microfoni di Vikonos Radio ed ha commentato la stagione del club azzurro. Questo e non solo visto che l’ex calciatore argentino ha anche ‘chiesto un favore’ al Napoli avvisando su ciò che potrebbe accadere nel prossimo mese di Febbraio.

Eintracht-Napoli, Sosa e la sua vendetta

L’ex attaccante ha continuato: “Spero che gli azzurri possano finalmente vendicarmi. Nell’Eintracht gioca Mario Gotze, il calciatore che segnò la rete decisiva nella finale dei Mondiali Germania-Argentina”. Una piccola vendetta con qualche anno di distanza, un tema tornato attuale durante i Mondiali in Qatar.

Sosa ha poi analizzato questo Napoli e soprattutto il suo gioiello Kvicha Kvaratskhelia: “La sosta farà bene a Kvicha, ha vinto tre partite senza di lui e ora può recuperare alla grande. Lui è stato il miglior giocatore di questa prima parte di stagione, ma sorprende perchè ha appena 21 anni. Bene anche Meret, Lobotka ed Osimhen”.