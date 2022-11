“Pronto per le visite mediche”: Napoli, la notizia gela i tifosi

Sfumata un’opzione di mercato per il Napoli: il calciatore è già in Italia ma non si unirà alla squadra di Spalletti bensì ad una rivale

Il calciomercato invernale sembra entrare nel vivo con largo anticipo. La Serie A, infatti, durante i Mondiali, è già pronta ad accogliere un nuovo arrivo. Il calciatore in questione è già sbarcato in Italia. Negli ultimi mesi lo ha cercato anche il Napoli ma alla fine firmerà con un altro top club del campionato.

Ad aggiudicarsi Ola Solbakken, infatti, sarà la Roma di José Mourinho per il quale il giocatore norvegese del Bode/Glimt è stato uno spauracchio nel corso della passata Conference League. L’attaccante esterno sarà a tutti gli effetti un calciatore capitolino a partire da gennaio.

Calciomercato Roma, Solbakken è atterrato a Roma: visite mediche e poi la firma fino al 2027

Primo rinforzo per la Roma in vista di gennaio. Ola Solbakken è sbarcato a Fiumicino. L’attaccante, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, è partito da Oslo e ha fatto scalo a Bruxelles prima di atterrare sul suolo romano.

Il calciatore si è poi trasferito nel centro sportivo di Trigoria e nelle prossime ore firmerà il contratto che lo legherà ai giallorossi di José Mourinho fino al 2027. Il calciatore però diventerà ufficialmente un nuovo calciatore della Roma soltanto a partire dal prossimo primo gennaio quando sarà scaduto il suo contratto con il Bodo/Glimt.

I norvegesi lo perderanno infatti a parametro zero. Il calciatore difficilmente potrà cominciare a lavorare in anticipo con la Roma, considerati i cattivi rapporti tra i due club in seguito agli episodi della scorsa Conference League. Il calciatore è stato seguito a lungo anche dal Napoli che alla fine ha deciso di abbandonare la presa.