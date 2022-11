“C’è riuscito ancora”: Napoli, esultano i tifosi. De Laurentiis se la ride

Grande periodo per il Napoli e per Aurelio De Laurentiis. Tanti calciatori legati al mondo Napoli sono protagonisti in questo momento.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è sempre attento ai giovani talenti del calcio italiano e internazionale. Uno dei veri problemi della società partenopea riguarda la Cantera ed in particolare la s quadra Primavera che spesso fatica contro le squadre pari età. Il club azzurro sta lavorando per migliorare ed è comunque cresciuto negli ultimi anni.

Nonostante le difficoltà il Napoli ha scoperto diversi giovani talenti, provenienti quasi sempre dal panorama campano, che hanno fatto la storia o comunque vogliono sorprendere la squadra partenopea. Il caso più eclatante è ovviamente quello di Lorenzo Insigne, bandiera del club e capitano per diversi anni, cresciuto nelle giovanili del Napoli.

Oltre a loro c’è il caso di Gianluca Gaetano, giovane talento della Primavera ed ora in prima squadra con Luciano Spalletti. Sogna di fare lo stesso loro percorso anche il giovane attaccante Giuseppe Ambrosino, attualmente in prestito al Como. Il giovane centravanti è stato il miglior giocatore lo scorso anno nella Primavera di Frustalupi ed ora sta provando ad iniziare la carriera tra i professionisti.

Napoli, Ambrosino a segno in Nazionale

L’attaccante di proprietà azzurra è in questo momento impegnato con la Nazionale Under 20 per il torneo 8 Nazioni. Dopo la rete contro la Romania, Giuseppe si è ripetuto andando a segno in questi minuti nella sfida contro la Repubblica Ceca. Numeri eccezionali per Ambrosino, che, è attualmente vice capocannoniere del torneo.

L’attaccante può migliorare i suoi dati visto che è finito solo il primo tempo e Ambrosino è sicuramente una grossa speranza per il Napoli e per il calcio campano. Numeri da record ed un potenziale di altissimo livello, con l’attaccante che è titolare ormai fisso della Nazionale Under 20.