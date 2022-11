Dichiarazione d’amore a sorpresa: Napoli, i tifosi ‘applaudono’ il rivale

Il Napoli pensa al gesto del rivale che è da applausi: le parole rilasciate a proposito dell’ex azzurro riempiono di gioia.

Il Napoli, durante la pausa per i Mondiali in Qatar, ha assistito all’addio di un suo ex campione. Le parole arrivate, proprio in merito a questa decisione, hanno colpito gli azzurri. Ecco quale rivale merita allora ‘applausi’.

Marek Hamsik, nella giornata di ieri, ha dato il proprio addio alla Slovacchia tra le lacrime e la commozione. Tanto da parte sua quanto da parte dei suoi compagni e dei suoi tifosi.

Subito dopo la scelta presa dall’ex campione del Napoli, dove ha giocato tra il 2007 e il 2019, ha parlato il suo connazionale Milan Skriniar. Il difensore dell’Inter non ha risparmiato l’affetto per il centrocampista slovacco.

Il Napoli ‘applaude’ il rivale dell’Inter: dichiarazione d’amore di Skriniar dopo la decisione di Hamsik

Ai microfoni di ‘Sport.sk’, lo slovacco Milan Skriniar ha parlato dell’addio del proprio connazionale Marek Hamsik. L’amichevole contro il Cile è stata l’ultima in cui ha vestito la maglia della Nazionale. Perciò, quella del nerazzurro è stata una vera dichiarazione d’amore: “L’ho ringraziato per aver fatto parte della sua carriera. Le lacrime mi sono sgorgate dagli occhi quando è uscito dal campo. È triste che la leggenda del calcio slovacco non giocherà più con noi”.

“Sarà ricordato – ha aggiunto il Skriniar in merito all’ex campione del Napoli – come uno dei migliori calciatori della storia slovacca. Anzi il miglior calciatore della storia slovacca. Marek è un simbolo della Slovacchia. Quando dici Slovacchia in qualsiasi parte del mondo, tutti conoscono Hamsik“.