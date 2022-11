Kvaratskhelia-Napoli, tutto confermato: c’è la data del rientro

Novità importanti dalla Georgia per il Napoli e Luciano Spalletti: il rientro di Khvicha Kvaratskhelia ha già una data precisa

Il Napoli ha risposto da grande squadra all’assenza di Khvicha Kvaratskhelia. La squadra di Luciano Spalletti non ha subito ripercussioni dalla mancanza del ventunenne georgiano. Il calciatore è tornato nel suo Paese e tornerà in Italia nella prossima settimana.

Spunta intanto la data del suo possibile ritorno in campo. Una buona notizia per Spalletti e per il suo gruppo. L’ex Rubin Kazan è un’arma molto importante a disposizione degli azzurri che hanno monopolizzato la prima parte della stagione.

Napoli, Kvaratskhelia spinge verso il recupero: l’attaccante vuole tornare a disposizione per la ripresa

L’ultimo periodo di Khvicha Kvaratskhelia è stato fortemente condizionato dalla lombalgia acuta che lo ha messo fuorigioco dopo la partita con il Liverpool. In campionato, il Napoli non ha mostrato perplessità tuttavia è evidente che nel clan azzurro aspettano il suo rientro con una certa impazienza.

Il calciatore, come ha spiegato oggi ‘La Gazzetta dello Sport’ sta dedicando molto tempo alla rieducazione posturale. L’obiettivo è quello di lasciarsi definitivamente alle spalle definitivamente il suo problema alla schiena. La concentrazione adesso è rivolta sulla ripresa degli allenamenti, fissata per fine mese. Kvaratskhelia vuole presentarsi in buone condizioni per quella data. Avrà poi modo di raggiungere il top della forma fisica durante il ritiro che si svolgerà in Turchia in seguito al raduno di Castel Volturno.