“Dopo Napoli-Liverpool…”: la ‘profezia’ fa impazzire i tifosi, ADL ci spera

Un’altra voce si è aggiunta alla lunga lista di estimatori già ricettati dal Napoli di Spalletti in questa prima parte della stagione

Sul futuro del Napoli c’è chi non ha dubbi. La formazione di Luciano Spalletti ha sorpreso positivamente nella prima parte di stagione. La seconda parte però resta tutta da scrivere e sarà il campo a determinare il successo o l’insuccesso della formazione partenopea.

Le frecce non mancano all’interno della rosa partenopea. Il Napoli ha un numero sufficienti di ricambi per attraversare le intemperie che si presenteranno da gennaio in poi. Tra chi esprime grande fiducia nei confronti di Di Lorenzo e compagni c’è anche il direttore sportivo Gigi Pavarese.

Napoli, Pavarese sicuro: “Dopo la vittoria contro il Liverpool ho provato le stesse emozioni vissute nella stagione 1986-1987”

Il direttore sportivo Gigi Pavarese, ex del Napoli, è intervenuto su ‘Radio Punto Nuovo’ per parlare della formazione azzurra durante ‘Punto Nuovo Sport Show’. In particolare ha raccontato un aneddoto personale legato alla sfida con il Liverpool che ha rappresentato l’esordio stagionale della squadra di Luciano Spalletti in questa Champions League: “Dopo la vittoria contro i ‘Reds’ ho iniziato a sognare. Sto provando le stesse emozioni che ho vissuto durante la stagione 1986-1987 quando ero con il Napoli di Diego Armando Maradona”.

Il ds non ha mai avuto dubbi su questo Napoli. “Non capisco perché non sia apparsa davanti nelle griglie di inizio stagione. Per me è sempre stata la favorita insieme a Inter e Juventus. Ora si dà quasi per scontato che il Napoli subirà una crisi di risultati. Questo non farà altro che dare altri stimoli al gruppo”. Infine su Kim: “Mi ha fatto rivalutare il campionato turco”.