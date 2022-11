“Salta il Napoli”: Serie A, lungo stop per il Nazionale

Una grande assenza ci sarà in occasione del ritorno in campionato del Napoli, dopo i Mondiali di Qatar 2022 e la pausa per le Nazionali.

La maggior parte dei giocatori di Serie A stanno godendo di due settimane di stop prima della ripresa degli allenamenti, dopo circa tre mesi senza sosta tra impegni di campionato e coppe internazionali. Coloro che non sono stati convocati per i Mondiali di Qatar 2022 o per le gare amichevoli in programma con le squadre che non partecipano alla kermesse sono fermi oppure in ripresa.

È anche il caso di Pasquale Mazzocchi della Salernitana. Il 27enne napoletano ha vissuto un’inizio stagione piuttosto magico, poiché con lavoro e fatica è riuscito a ottenere la prima convocazione con la Nazionale di Roberto Mancini. Il difensore è divenuto così il primo calciatore nella storia della Salernitana a indossare la maglia dell’Azzurra.

Tuttavia, dopo le meravigliose notizie e avvenimenti, è avvenuto uno stop inatteso a causa d’infortunio.

Salernitana-Napoli, rischio forfait di Mazzocchi: la diagnosi dell’infortunio

Proprio durante un allenamento a Coverciano con la Nazionale, Mazzocchi si è fermato per un problema al ginocchio destro. Immediatamente è stata allertata anche la Salernitana e sono stati effettuati degli esami strumentali. Il club granata ha reso nota la diagnosi, confermando la presenza di un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio interessato con coinvolgimento del legamento collaterale mediale.

Mazzocchi ha già iniziato le sessioni di fisioterapia e nei prossimi giorni ci saranno altre indagini radiologiche. Tuttavia, si dovrebbe trattare di uno stop di circa due mesi, sebbene sia difficile stabilire da principio l’esattezza dei tempi. Ad ogni modo, è in fortissimo dubbio la sua presenza in campo in occasione del derby Salernitana-Napoli, in programma il prossimo 21 gennaio, dopo la lunga sosta.