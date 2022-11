“Sarà difficile convincerlo”: Napoli, Giuntoli ci prova ma c’è un problema

Il Napoli guarda al futuro e, nel mirino di Giuntoli in ottica calciomercato, c’è un’idea ben precisa: il prezzo del cartellino però è in crescita.

Il Napoli pensa già al futuro, oltre al lavoro che Spalletti dovrà riprendere con il proprio gruppo per tornare in campo a gennaio più pronti che mai. Anche in ottica calciomercato, quindi, arrivano novità interessanti. Il punto della situazione.

Il Napoli a breve riprenderà con gli allenamenti, poi ci sarà la tournée di amichevoli prevista in Turchia. Tutto questo è il programma delle prossime settimane, in attesa che il campionato riprenda a ritmi serrati.

Nel frattempo, poi, Cristiano Giuntoli sta ragionando sulle migliori soluzioni proposte dal mercato. Un nome che continua a piacere al club è, in tal senso, quello di Pasquale Mazzocchi. La Salernitana adesso ha però alzato le pretese su di lui. E l’interesse anche di Inter e Roma non fa che complicare ancora di più la situazione.

Calciomercato Napoli, Giuntoli segue la pista che porta a Mazzocchi ma la Salernitana adesso alza il prezzo

Secondo quanto riferito questa mattina da ‘La Gazzetta dello Sport’, quindi, il Napoli continua a seguire la pista che porta a Pasquale Mazzocchi. Nonostante un problema fisico rimediato, che con tutta probabilità sarà anche già smaltito durante la pausa per i Mondiali, il giocatore ha attirato su di sé l’attenzione di molti. Anche Inter e Roma, infatti, sarebbero propense ad affondare il colpo.

La Salernitana la scorsa estate aveva valutato Mazzocchi circa 5 milioni di euro. Adesso però, complici le ottime prestazioni disputate prima della pausa, il prezzo del suo cartellino è sensibilmente salito. E il club di Iervolino punta, in caso di cessione, a guadagnare di più.

“L’intenzione del club di Iervolino è trattenerlo fino a fine campionato, ma in caso di offerte vantaggiose sarà difficile convincere il difensore che ha un contratto fino al 2026″, si legge dunque sulle pagine quotidiano sportivo. Non resta da comprendere se e quale soluzione riuscirà a trovare Giuntoli per portare a casa l’affare.