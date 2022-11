Calciomercato Napoli, un nuovo Kvaratskhelia: colpo dalla Spagna

Il Napoli vuole un nuovo Kvaratskhelia, ma sulla fascia destra, e ha in mente di piazzare un gran colpo dalla Spagna

Il Napoli rendere la sua fascia destra offensiva proprio come la sinistra, acquistando un giocatore che poi possa rivelarsi di altissimo profilo. In questo momento, da quella parte ci sono Matteo Politano e Hirving Lozano. Il loro futuro, però, potrebbe essere in discussione nei prossimi mesi. Entrambi hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 e, in caso di mancato rinnovo, saranno ceduti in estate.

E allora il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha iniziato a cautelarsi, sondando il nome di Luiz Henrique del Betis Siviglia. E’ arrivato la scorsa estate in Spagna dal Fluminense e nel corso di questa prima parte di stagione, si è distinto anche per un gol alla Roma in Europa League.

Napoli, piace Luiz Henrique del Betis Siviglia

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nella lista del Napoli c’è anche Luiz Henrique, al quale è molto interessato qualora uno tra Politano o Lozano dovesse andar via. Molto, chiaramente, dipenderà dai piani futuri del club partenopeo che nel frattempo pensa alla stagione in corso. Il Napoli è primo in ogni classifica e competizione e nella seconda parte di stagione lotterà per portare a casa lo scudetto, anche se manca ancora tantissimo prima di dare dei giudizi definitivi.

Sta di fatto che Luiz Henrique, classe 2001, potrebbe essere ciò che davvero manca alla fascia destra del Napoli. In questa stagione ha segnato 2 gol e servito 2 assist tra Liga ed Europa League. Il Betis lo ha pagato 8 milioni di euro dal Fluminense: proprio dal club spagnolo, Giuntoli riuscì a strappare qualche anno fa anche Fabian Ruiz, che in maglia azzurra ha fatto molto bene.