“Può lasciare a fine stagione”: Napoli, la rivelazione su uno dei leader

Il Napoli pensa al futuro e, oltre agli impegni di campionato e coppe, interessa anche l’ambito del mercato: è arrivata una rivelazione che ha spiazzato tutti.

Il Napoli pensa a come mantenere al meglio la propria condizione, fisica e mentale, per affrontare la seconda parte di stagione all’altezza della prima. A tal proposito, proprio in ottica calciomercato, sono arrivate dichiarazioni che hanno spiazzato i tifosi.

Ci sono, nell’agenda di Cristiano Giuntoli, diversi rinnovi di contratto da portare a termine. Il club sta, perciò, cercando di sfruttare al meglio questa pausa Mondiali per ottimizzare i tempi. Ed evitare l’interessamento da parte di altre squadre.

In merito al futuro di Piotr Zielinski, però, sono arrivate delle novità inaspettate. E che adesso preoccupano il popolo partenopeo. Questa la rivelazione arrivata in diretta sul leader azzurro.

Calciomercato Napoli, arriva la rivelazione sul futuro di Zielinski: tifosi spiazzati dal possibile scenario

Nel corso de ‘Il Processo’, programma che va in onda su ‘7 Gold’, ha parlato così Paolo Bargiggia: “Piotr Zielinski (in scadenza nel 2024, ndr) potrebbe lasciare il Napoli al termine dell’attuale annata calcistica. Non a caso si parla tanto di rinnovi. Ma il nome del polacco non è citato in modo così frequente. Questo perché, nel caso in cui arrivasse un’offerta importante, verrebbe ceduto”.

“L’eventuale vendita – ha continuato Bargiggia – di Piotr Zielinski confermerebbe il processo di rinnovamento che il Napoli ha inaugurato nella scorsa estate. Quando si è privata di calciatori ‘storici’ per il club come Lorenzo Insigne e Dries Mertens”. Ha poi concluso svelando il nome del possibile sostituto: “Potrebbe essere Samardzic, calciatore che piace molto al direttore sportivo Cristiano a Giuntoli. La quotazione del calciatore è di circa 25 milioni di euro“.