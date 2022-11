Calciomercato Napoli, colpo Ronaldo: adesso è ufficiale

Ronaldo ha preso una decisione ufficiale: ci sono ora molte incognite sulla sua carriera, ma il Napoli sta alla finestra.

Una decisione che era nell’aria, vista la situazione degli ultimi mesi. Alla fine Cristiano Ronaldo ha fatto una scelta che era ormai ritenuta inevitabile, e che avrà grosse conseguenze sulla sua carriera. Anche perché, secondo molti, a 37 anni compiuti si sta avvicinando l’epilogo della sua lunga esperienza da calciatore.

Il Portogallo farà finalmente il suo esordio ai Mondiali in Qatar contro il Ghana giovedì 24 novembre, ma nel frattempo Ronaldo ha fatto un annuncio sul suo futuro, che coinvolge alla fine anche il Napoli. Il giocatore portoghese è infatti da tempo ai ferri corti con l’allenatore del Manchester United Erik ten Hag, che lo sta utilizzando molto poco. Per questo, oggi è arrivata la decisione di rescindere con i Red Devils.

Un momento difficile nella carriera dell’asso portoghese, che però rappresenta anche un’occasione, non solo per lui ma anche per tanti club che erano sulle sue tracce. Su tutti proprio il Napoli, che in estate era stato interessato a una trattativa per arrivare all’attaccante portoghese. Le richieste del Manchester United e dello stesso giocatore erano state proibitive, ma allo stato attuale delle cose l’operazione sarebbe più semplice.

Ronaldo lascia il Manchester United: non solo il Napoli su di lui

Nel tardo pomeriggio di oggi, il Manchester United ha comunicato ufficialmente la risoluzione del contratto di Cristiano Ronaldo, che si trova ora svincolato. “Amo lo United e i tifosi, questo non cambierà mai – ha detto l’attaccante a ‘Manchester Evening News’ – Ma è il momento giusto per una nuova sfida”.

Con i Mondiali in corso, il rischio è che la sua attenzione sia ora concentrata più sul calciomercato che sul Portogallo, con grande timore dei tifosi lusitani. Ronaldo vuole essere infatti pronto per la ripresa della stagione dei club, e molte voci lo vogliono vicino a un altro club di Premier League. Secondo ‘Marca’, infatti, sulle tracce di CR7 ci sarebbe il Newcastle. Non sarà facile per il Napoli strapparlo dalla ricca corte del club anglo-saudita.