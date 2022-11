“Non capiscono nulla di calcio”: Maradona, rivelazione in diretta tv

Maradona, rivelazione improvvisa. In diretta televisiva è arrivata la sfuriata inattesa: “Non capiscono davvero nulla di calcio”

La giornata di oggi è stata dura per gli argentini ed i propri tifosi. La Nazionale del commissario tecnico Lionel Scaloni è uscita sconfitta dalla gara di esordio ai Mondiali in Qatar contro l’Arabia Saudita. Un 1-2 totalmente inaspettato che ha fatto finire nell’occhio del ciclone l’Albiceleste. Nonostante Leo Messi, Angel Di Maria e tantissimi altri campioni più che affermati.

Ai microfoni di CalcioNapoli24 si è presentato oggi un grande tifoso dell’Argentina, ovvero Diego Armando Maradona Junior, figlio del Pibe de Oro, oggi allenatore. Diversi i temi toccati dal figlio dello storico calciatore del Napoli, di cui vi proponiamo uno stralcio.

Maradona Junior su Messi e Diego

“Il rapporto tra mio padre e Leo Messi? Papà l’ha avuto come giocatore al Mondiale in Sudafrica, ne parlava benissimo. Poi hanno avuto un rapporto stupendo. L’ha sempre difeso, è sempre stato al fianco di Leo. Però devo dire che non gli piaceva molto quando lo paragonavano a lui perché mettevano solamente pressione inutile ed eccessiva sulle spalle di Messi. Ma poi chi potrebbe mai paragonare un calciatore a mio padre? Chi lo fa non capisce niente di calcio”.

Poi ha proseguito: “Messi è la speranza più grande dell’Argentina, ma ho visto che per Scaloni non c’è solo Messi. Questo è un grande merito dell’allenatore, ci sono tanti giocatori che stanno facendo benissimo sotto la sua gestione”.