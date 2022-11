Mercato Napoli, De Laurentiis si muove in prima persona: vuole chiudere

Il Napoli ha chiuso la prima parte di stagione in vetta alla classifica, ma De Laurentiis è sempre attento in sede di mercato.

Con l’avvento del Mondiale, il campionato è stato messo da parte. Le squadre italiane, tranne i calciatori che stanno disputando la massima competizione per le nazionali, stanno vivendo delle settimane di meritato riposo, visto il calendario super fittissimo dei primi tre mesi di questa stagione.

Così come le altre, anche il Napoli ha sospeso i propri allenamenti. Nel corso di questa lunghissima sosta, i partenopei dovrebbero volare in Turchia per circa due settimane per preparare al meglio la ripresa del campionato.

Gli azzurri dovranno prepararsi al meglio per il prossimo 4 gennaio, visto che ci sarà subito la supersfida di San Siro contro l’Inter di Simone Inzaghi. In attesa che il campionato riprenda, Aurelio De Laurentiis è al lavoro in sede di calciomercato.

Mercato Napoli, Aurelio De Laurentiis vuole chiudere i rinnovi di Di Lorenzo e Rrahmani

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, il patron partenopeo è tornato a Napoli dal suo viaggio negli Stati Uniti ed è pronto a chiudere in prima persona due importanti trattative. Il massimo dirigente azzurro, infatti, vuole rinnovare il contratto sia di Giovanni Di Lorenzo che di Amir Rrahmani.

Aurelio De Laurentiis, di fatto, vuole accelerare per trovare l’intesa definitiva con entrambi i calciatori. Di Lorenzo, il cui contratto è in scadenza nel 2026, rinnoverà fino al 2027 con opzione fino al 2028. Rrahmani, invece, dovrebbe prolungare il proprio rapporto con il Napoli fino al 2028.