“Frustrante e ingiusto”: Mondiale, Lozano sorprende tutti

Arrivano le parole dell’attaccante del Napoli e del Messico Hirving Lozano dopo il pareggio con la Polonia

Hirving Lozano e Piotr Zielinski sono stati i primi giocatori del Napoli a scendere in campo in questo Mondiale. Il match tra Messico e Polonia è stato combattutissimo ed è finito 0-0. La miglior occasione è capitata sui piedi di Robert Lewandowski, che si è fatto neutralizzare il rigore da Guillermo Ochoa. Entrambe le nazionali adesso hanno dunque un punto a testa e a comandare il girone è l’Arabia Saudita.

Il Messico ha una stella ed è Hirving Lozano, costantemente elogiato dai propri tifosi allo stadio. Proprio l’attaccante del Napoli si è presentato davanti ai microfoni di ‘TUDN’ per parlare dello 0-0 con la Polonia. Di seguito, le sue parole: “Il rigore era molto generoso, per me non c’era. Io sono contento della prestazione che abbiamo fatto, abbiamo giocato bene in attacco e in fase difensiva”.

Messico, Lozano: “VAR frustrante, eventuale gol ingiusto”

Lozano ha poi continuato parlando proprio dell’episodio che ha portato al rigore, e ha dichiarato che: “L’attesa del VAR è stata frustrante, grazie a Dio la Polonia non ha segnato. Sarebbe stato ingiusto. Adesso pensiamo alla prossima partita”. Il Messico giocherà contro l’Argentina in un match che potrebbe già essere decisivo, mentre la Polonia giocherà con l’Arabia Saudita. Nessuna partita è scontata e questa mattina alle 11:00 i sauditi lo hanno ricordato a tutto il mondo.

Il Napoli, dunque, potrebbe veder tornare uno dei due giocatori a casa prima del previsto, se non entrambi. Molto dipenderà dal risultato della 2^ giornata della fase a gironi. L’Argentina vuole vincere il Mondiale e per passare il turno probabilmente dovrà vincere entrambe le partite. Si entra nel vivo e sarà bellissimo.