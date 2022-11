“Se il Napoli vince lo Scudetto…”: la promessa dell’ex fa impazzire i tifosi

Una promessa che arriva direttamente in casa Napoli. L’ex giocatore azzurro non ha dubbi e sogna la vittoria dello Scudetto.

E’ ancora presto per definire quale possa essere la squadra pretendente principale alla vittoria dello Scudetto. Certo, il Napoli al momento è capolista della Serie A ed ovviamente ha diversi elementi che farebbero propendere verso la conquista del titolo. Ad oggi i ragazzi di Luciano Spalletti hanno dimostrato a più riprese di poter interpretare un ruolo da assoluta protagonista all’interno di questo campionato.

Anche perchè, va detto, le altre big hanno vissuto un avvio di stagione in alcuni casi anche estremamente claudicante. Il Milan è secondo al momento ma è andato incontro a diverse problematiche. La Juventus è in ripresa, dopo aver attraversato un periodo di profonda crisi. L’Inter è ad una distanza siderale, e ad oggi sembra concretamente tagliata fuori per la corsa al titolo.

Le romane hanno mostrato troppe criticità e sembra difficile possano andare ad impensierire il Napoli. All’ombra del Vesuvio, insomma, c’è chi oggi ci crede veramente. I tifosi sognano in grande, sia quelli che si trovano nella città campana ma anche altri sparsi in giro per il mondo.

“Se il Napoli vince…”: la promessa di Koulibaly per lo Scudetto

E tra i tifosi ci sono anche quei giocatori che hanno vestito la maglia azzurra e che inevitabilmente sono rimasti legati all’ambiente. Kalidou Koulibaly, ad esempio, si può definire concretamente un tifoso doc del Napoli di Spalletti. E cosi il difensore del Senegal, impegnato in questi giorni ai Mondiali in Qatar, ha fatto una promessa importante.

“Abbiamo fatto una buona gara, dove ci è mancato solo il gol. Ma sappiamo che questa è la Coppa del Mondo, quando prendi gol sui dettagli, è difficile poi recuperare”, ha detto il difensore ai microfoni di ‘Sportitalia’ dopo la partita contro l’Olanda.

“Il pareggio magari ci poteva stare, ma ora pensiamo alla prossima partita, sappiamo che saranno due finali. Non ci arrenderemo”, ha ancora proseguito Koulibaly. Poi la promessa, che sta facendo impazzire i tifosi partenopei: “Scudetto al Napoli? Dovesse vincerlo vado a festeggiare lì”, ha detto il campione senegalese.